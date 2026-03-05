Exposition de peinture Bernard Quittelier L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Exposition de peinture Bernard Quittelier

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-11

Peintures, dessins, sculptures ? Objets ? La maitrise technique et l’érudition de Bernard Quittelier pourraient nous égarer. Il nomme son travail La réalisation d’objets parfaits . Reliquaires ? Totems ? Symbolique personnelle, Hermétique… Puis la couleur, des images évocatrices, des gestes calculés ? Ou pas ? C’est quoi tout ça ? Satisfaction d’un ordre esthétique ? Mystère ! .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

