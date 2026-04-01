EXPOSITION DE PEINTURE Hall de l’Office de Tourisme Blain
EXPOSITION DE PEINTURE Hall de l’Office de Tourisme Blain jeudi 30 avril 2026.
Blain
EXPOSITION DE PEINTURE
Hall de l’Office de Tourisme 2 place Jean Guihard Blain Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-04-30
L’association Les Z’Arts, de Bouvron, présente les œuvres des artistes. Entrée libre. Exposition organisée par le Musée de Blain.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. .
Hall de l’Office de Tourisme 2 place Jean Guihard Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 98 51
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English :
The association Les Z’Arts, from Bouvron, presents the works of the artists. Free admission. Exhibition organized by the Musée de Blain.
L’événement EXPOSITION DE PEINTURE Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt
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