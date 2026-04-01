EXPOSITION DE PEINTURE Hall de l’Office de Tourisme Blain

Blain

EXPOSITION DE PEINTURE

Hall de l’Office de Tourisme 2 place Jean Guihard Blain Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-30

L’association Les Z’Arts, de Bouvron, présente les œuvres des artistes. Entrée libre. Exposition organisée par le Musée de Blain.

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. .

Hall de l’Office de Tourisme 2 place Jean Guihard Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 98 51

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English :

The association Les Z’Arts, from Bouvron, presents the works of the artists. Free admission. Exhibition organized by the Musée de Blain.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURE Blain a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays Erdre Canal Forêt