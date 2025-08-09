Exposition de peinture, calligraphie et bijoux Salle du Parc Barneville-Carteret
Exposition de peinture, calligraphie et bijoux
Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Vendredi 2025-08-09 11:00:00
2025-08-21 19:00:00
2025-08-09
Carole BRESSAN, Nanou QUELVENNEC, Edwige TIMMERMAN, Laurent TRIPOTEAUD.
Exposition à la Salle du Parc
Vernissage le samedi 9 août à 18h .
+33 6 52 50 30 45
