Exposition de peinture, calligraphie et bijoux Salle du Parc Barneville-Carteret

Exposition de peinture, calligraphie et bijoux Salle du Parc Barneville-Carteret samedi 9 août 2025.

Exposition de peinture, calligraphie et bijoux

Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-09 11:00:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Carole BRESSAN, Nanou QUELVENNEC, Edwige TIMMERMAN, Laurent TRIPOTEAUD.

Exposition à la Salle du Parc

Vernissage le samedi 9 août à 18h .

Salle du Parc 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 52 50 30 45

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de peinture, calligraphie et bijoux Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cotentin