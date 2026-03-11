Exposition de peinture Carole Drake Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence

Exposition de peinture Carole Drake

Du 16/05 au 31/05/2026 tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-16

Carole Drake, en tant que grande coloriste, peint les paysages, la flore et la faune qui l’entourent dans un style très personnel.

Elle tente par des couleurs vives et saturées, de transcender la réalité et l’ordinaire qui nous entoure en conférant à ses toiles une aura de joie et de mystère.

Depuis sa plus tendre enfance, Carole DRAKE est fascinée par la Culture Européenne et particulièrement par la peinture des Fauves et des Nabis. Le Fauvisme est un mouvement pictural né au début du XXème siècle, il prône l’utilisation de la couleur et non du dessin. La couleur n’a pas pour ambition d’imiter la nature, mais elle devient pour l’artiste un moyen d’interpréter son sujet avec de grands aplats colorés. .

Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carole Drake, as a master colourist, paints the landscapes, flora and fauna that surround her in a highly personal style

L’événement Exposition de peinture Carole Drake Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Baux de Provence