Exposition de peinture Chapelle Saint-Riquier Le Petit Veauville

Exposition de peinture Chapelle Saint-Riquier Le Petit Veauville samedi 20 septembre 2025.

Exposition de peinture 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Riquier Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Expositon de peinture à l’huile représentant des paysages de la région, des marines, des cours d’eau etc…

Chapelle Saint-Riquier Route de Saint-Riquier, 76560 Héricourt-en-Caux Le Petit Veauville 76560 Seine-Maritime Normandie

