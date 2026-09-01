Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel Val-aux-Grès Bolbec

Informations pratiques

Bolbec

Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel

Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Parmi les tracasseries quotidiennes que peut l’art ? Contrairement aux idées reçues, pas plus qu’un autre, je ne vis isolé.

L’art n’est pas une question de médium, c’est essentiellement ce qu’une personne ne peut pas dire autrement. L’art est ce qui nous permet de nous reconnaître comme faisant parti de la communauté des humains.

Exposition visible de 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche .

Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr

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English : Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel

L’événement Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel Bolbec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme