Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel Val-aux-Grès Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Val-aux-Grès · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel
Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Parmi les tracasseries quotidiennes que peut l’art ? Contrairement aux idées reçues, pas plus qu’un autre, je ne vis isolé.
L’art n’est pas une question de médium, c’est essentiellement ce qu’une personne ne peut pas dire autrement. L’art est ce qui nous permet de nous reconnaître comme faisant parti de la communauté des humains.
Exposition visible de 14h30 à 18h, le mercredi, samedi et dimanche .
Val-aux-Grès Route de Mirville Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 07 13 service.culturel@bolbec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel
L’événement Exposition de peinture : « Chassez le naturel ? », Jérôme Borel Bolbec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)
- Soirée scintillante Route de Mirville Bolbec 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite du cimetière monumentale de Bolbec Cimetière Bolbec 19 septembre 2026
- Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Temple protestant de Bolbec Bolbec 19 septembre 2026
- Stage d’initiation de chants gospel et concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76, Temple protestant, Bolbec 19 septembre 2026