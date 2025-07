Exposition de peinture Chemins de croix Saint-Étienne-la-Thillaye

Exposition de peinture du 4 au 16 août 2025 à l’Eglise de Saint-Etienne-la-Thillaye.

Les 9 et 16 août, présence de l’artiste qui réalisera de rapides croquis aquarellés de petits enfants au bénéfice de l’Association « Musiques et Patrimoine à Saint-Etienne-la-Thillaye » et pour la restauration de l’église.

English : Exposition de peinture Chemins de croix

Painting exhibition from August 4 to 16, 2025 at the Church of Saint-Etienne-la-Thillaye.

On August 9 and 16, the artist will be on hand to produce rapid watercolor sketches of small children for the benefit of the « Musiques et Patrimoine à Saint-Etienne-la-Thillaye » association and the restoration of the church.

German : Exposition de peinture Chemins de croix

Gemäldeausstellung vom 4. bis 16. August 2025 in der Kirche von Saint-Etienne-la-Thillaye.

Am 9. und 16. August wird der Künstler anwesend sein und schnelle Aquarellskizzen von kleinen Kindern anfertigen, die dem Verein « Musiques et Patrimoine à Saint-Etienne-la-Thillaye » und der Restaurierung der Kirche zugute kommen sollen.

Italiano :

Mostra di pittura dal 4 al 16 agosto 2025 presso la chiesa di Saint-Etienne-la-Thillaye.

Il 9 e il 16 agosto, l’artista sarà a disposizione per realizzare rapidi schizzi ad acquerello di bambini piccoli a beneficio dell’Associazione « Musiques et Patrimoine à Saint-Etienne-la-Thillaye » e per il restauro della chiesa.

Espanol :

Exposición de pintura del 4 al 16 de agosto de 2025 en la iglesia de Saint-Etienne-la-Thillaye.

Los días 9 y 16 de agosto, el artista realizará bocetos en acuarela rápida de niños pequeños a beneficio de la Asociación « Musiques et Patrimoine à Saint-Etienne-la-Thillaye » y para la restauración de la iglesia.

