Exposition de peinture Christian Covy La cité en Mouvement Forcalquier
Exposition de peinture Christian Covy La cité en Mouvement Forcalquier mercredi 15 avril 2026.
Exposition de peinture Christian Covy La cité en Mouvement
La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-15
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-04-15
Christian Villain, dit Covy expose ses peintures à la Galerie Grande . Vernissage le vendredi 17 Avril à partir de 18h.
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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur lesateliersforcalquier@gmail.com
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English :
Christian Villain, known as Covy, exhibits his paintings at La Galerie Grande . Opening on Friday April 17th from 6pm.
L’événement Exposition de peinture Christian Covy La cité en Mouvement Forcalquier a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence
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