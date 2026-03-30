Exposition de peinture Christian Covy La cité en Mouvement

La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-15

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-04-15

Christian Villain, dit Covy expose ses peintures à la Galerie Grande . Vernissage le vendredi 17 Avril à partir de 18h.

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La Galerie Grande 10 rue Grande Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur lesateliersforcalquier@gmail.com

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English :

Christian Villain, known as Covy, exhibits his paintings at La Galerie Grande . Opening on Friday April 17th from 6pm.

L’événement Exposition de peinture Christian Covy La cité en Mouvement Forcalquier a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme communautaire Forcalquier Haute Provence