Exposition de peinture Christine SERRE et JMS Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National

Exposition de peinture Christine SERRE et JMS

Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-04 15:30:00

fin : 2025-08-10 18:30:00

2025-08-04

« Rencontre autour de cheval » Christine SERRE et JMS, peintures équestres sur collages d’affiches réalisées à 4 mains. Entre une peinture animalière et un artiste street art. Mélange et complémentarité de 2 styles.

Artistes talentueux qui ont su créer un style unique et original.

Vernissage mardi 5 août à 19h. .

Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90 baladeetpatrimoine71@gmail.com

