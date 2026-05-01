Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre Villefranche-de-Rouergue
Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre Villefranche-de-Rouergue mardi 19 mai 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre
20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-19
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-19
Exposition à la galerie d’art municipale La Poissonnerie.
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20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
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English :
Exhibition at the municipal art gallery La Poissonnerie.
L’événement Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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