Villefranche-de-Rouergue

Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre

20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-19

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-19

Exposition à la galerie d’art municipale La Poissonnerie.

.

20 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition at the municipal art gallery La Poissonnerie.

L’événement Exposition de peinture Colette Delpech et Annie Tastayre Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)