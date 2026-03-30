Exposition de peinture Médiathèque Cours-de-Pile

Exposition de peinture

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-04

Exposition de peinture Rencontres avec la nature , Isa Laclaverie

En lien avec le projet biodiversité de la médiathèque. .

Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 65 48 92 mediatheque.coursdepile@gmail.com

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides