Exposition de peinture Médiathèque Cours-de-Pile
Exposition de peinture Médiathèque Cours-de-Pile samedi 4 avril 2026.
Exposition de peinture
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-04
Exposition de peinture Rencontres avec la nature , Isa Laclaverie
En lien avec le projet biodiversité de la médiathèque. .
Médiathèque 90 Route de Bergerac Cours-de-Pile 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 65 48 92 mediatheque.coursdepile@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de peinture
L’événement Exposition de peinture Cours-de-Pile a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Cours-de-Pile (Dordogne)
- Rancontre | Histoire de L’art Médiathèque de Cours de Pile Cours-de-Pile 3 avril 2026
- Histoire de l’art Médiathèque de Cours-de-Pile Cours-de-Pile 3 avril 2026
- Les jeudis de la médiathèque Cours-de-Pile 10 avril 2026
- Repas avec spectacle cabaret Salle des fêtes de Cours-de-Pile Cours-de-Pile 25 avril 2026
- Vide grenier Salle des fêtes Cours-de-Pile 14 juin 2026