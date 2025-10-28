Exposition de peinture Courtenay

Exposition de peinture Courtenay mardi 28 octobre 2025.

Exposition de peinture

Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-10-28

Découvrez l’exposition de peinture Courtenay à travers le regard des peintres de la ville !

Découvrez l’exposition de peinture Courtenay à travers le regard des peintres de la ville ! .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com

English :

Through this interactive exhibition, children

discover mathematics from a different, more

through the manipulation of shapes, colors, numbers

shapes, colors, numbers, etc From

7 years.

German :

Durch diese interaktive Ausstellung können Kinder

entdecken Sie die Mathematik auf eine andere Art und Weise

durch das Manipulieren von Bildern, Farben, Formen und Symbolen

formen, Farben, Zahlen usw Ab

ab 7 Jahren.

Italiano :

Questa mostra interattiva aiuterà i bambini a

scoprire la matematica da un punto di vista diverso, più

da un punto di vista diverso, più divertente, manipolando

forme, colori, numeri, ecc Da

7 anni e oltre.

Espanol :

Esta exposición interactiva ayudará a los niños

a descubrir las matemáticas desde un

desde un ángulo diferente, más divertido, manipulando

formas, colores, números, etc En

a partir de 7 años.

L’événement Exposition de peinture Courtenay a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO