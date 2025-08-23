Exposition de peinture d’Agnès BORG-BURGLEN Espace culturel Chabrillan Montélimar

Espace culturel Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Début : Lundi 2025-08-23

fin : 2025-09-07

2025-08-23

Au début de sa carrière, Agnès BORG-BURGLEN fut professeur de dessin, puis maquettiste en publicité et enfin illustratrice. A présent, elle est artiste-peintre et s’intéresse à de nombreux sujets, notamment les gens et les animaux.

Espace culturel Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 24 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

At the start of her career, Agnès BORG-BURGLEN was a drawing teacher, then an advertising layout artist and finally an illustrator. She is now a painter, interested in a wide range of subjects, including people and animals.

German :

Zu Beginn ihrer Karriere war Agnes BORG-BURGLEN Zeichenlehrerin, dann Modellbauerin in der Werbung und schließlich Illustratorin. Jetzt ist sie Malerin und interessiert sich für viele verschiedene Themen, darunter Menschen und Tiere.

Italiano :

All’inizio della sua carriera, Agnès BORG-BURGLEN è stata insegnante di disegno, poi modellista pubblicitaria e infine illustratrice. Oggi è una pittrice, interessata a un’ampia gamma di soggetti, tra cui persone e animali.

Espanol :

Al principio de su carrera, Agnès BORG-BURGLEN fue profesora de dibujo, luego maquetista publicitaria y finalmente ilustradora. Ahora es pintora y se interesa por una amplia gama de temas, como las personas y los animales.

