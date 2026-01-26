Exposition de peinture d’Artistes en Réolais Place Georges Chaigne La Réole

Exposition de peinture d’Artistes en Réolais

Place Georges Chaigne Ancien hôtel de ville La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-26 2026-10-18

L’exposition des Artistes en Réolais dans la magnifique salle de l’Ancien Hôtel de Ville de La Réole vous fera découvrir la richesse artistique des peintres et sculpteurs de la région. L’association organise deux grandes manifestations par an, au printemps et à l’automne. Ces expositions sont gratuites et ouvertes à tout le monde, petits et grands. Les artistes sont présents pour vous accueillir le public tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. .

Place Georges Chaigne Ancien hôtel de ville La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine artistesenreolais@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peinture d’Artistes en Réolais

L’événement Exposition de peinture d’Artistes en Réolais La Réole a été mis à jour le 2026-01-23 par OT de l’Entre-deux-Mers