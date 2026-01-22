Exposition de peinture de Cathy Victoire

1 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-03

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-03

Exposition de l’artiste peintre Cathy Victoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais, à Pithiviers. Paysages, ciels et fleurs, entre réalisme et abstraction. Une peinture sensible nourrie de 30 ans de création et de transmission artistique.

L’Office de Tourisme du Grand Pithiverais, à Pithiviers, accueille l’exposition de Cathy Victoire, artiste peintre au parcours libre et sensible. Depuis plus de trente ans, elle conjugue création et transmission au sein de son atelier RÊVE-ÉVASION à Ladon.

Formée hors des cadres académiques, Cathy Victoire développe une peinture instinctive, nourrie d’influences majeures telles que Corot, Klimt, Turner, Van Gogh ou Zao Wou-Ki. Elle explore librement les techniques huile, aquarelle, pastel sec, acrylique, gouache parfois au sein d’une même œuvre.

Inspirée par la nature et la marche, son travail met à l’honneur paysages, ciels et fleurs, avec une intention constante offrir un instant de rêve, de douceur et d’évasion. Une exposition à découvrir au cœur du Grand Pithiverais. .

1 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition by painter Cathy Victoire at the Office de Tourisme du Grand Pithiverais, Pithiviers. Landscapes, skies and flowers, between realism and abstraction. A sensitive painting nourished by 30 years of creation and artistic transmission.

L’événement Exposition de peinture de Cathy Victoire Pithiviers a été mis à jour le 2026-01-22 par OT GRAND PITHIVERAIS