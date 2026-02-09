Exposition de peinture de Céline Commençais Médiathèque Parthenay Parthenay

Exposition de peinture de Céline Commençais

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-03

Exposition de peinture Céline Commençais, de son nom d’artiste Mama Seventies présente ses œuvres durant tout le mois de mars à la médiathèque de Parthenay. Immergez-vous dans son univers au style naïf et aux couleurs chatoyantes. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de peinture de Céline Commençais Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine