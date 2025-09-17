Exposition de peinture de Jo Beck Honfleur

Exposition de peinture de Jo Beck

22 Rue des Lingots Honfleur Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-17 11:00:00

fin : 2025-09-29 13:00:00

2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01

Jo Beck

Vernissage samedi 20 septembre à partir de 17h

Je traverse les ombres dans un pays si sombre que même le silence s’y arrête.

La mémoire brûlée, désintégrée.

Une seule ligne retient l’espace dans cette fusion improbable.

Un seul tempo pour une absence qui ronge l’âme et la fouille de sa violente introspection.

Je dépose mon crayon et je reprends ma brosse déposée tout juste dans le pot d’huile de lin.

C’est ainsi que je peins forcer l’énergie par la couleur et l’emprisonner par une ligne de matières telles que le sable , voire des objets enfouis…

Vous pourrez également admirer les dernières créations des 10 artistes associés Pascal Dalous, Rosette Fabry, Katrin, Magalie Boucher-Kips, Mireille Lancelin, Hervé Marchelidon, Sailev, Erik de Saint Pierre, Ghyslaine Sourcis et Jeanne Wallard. .

22 Rue des Lingots Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 9 81 75 11 33 contact@laptitegalerie.net

