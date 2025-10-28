Exposition de peinture de la Toussaint Prieuré des bénédictins La Réole
Exposition de peinture de la Toussaint
Prieuré des bénédictins Place Charles de Gaulles La Réole Gironde
Gratuit
Début : 2025-10-28
fin : 2025-11-09
Exposition de peinture de la Toussaint dans les couloirs de la mairie.
Présence d’environ 150 tableaux et plus d’une soixantaine d’artistes peintres. .
Prieuré des bénédictins Place Charles de Gaulles La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 49 93 83 animreolais.lareole@gmail.com
