Exposition de peinture de l’artiste Alex VIRASSAMY Semblançay

7 Place Jacques de Beaune Semblançay Indre-et-Loire

Exposition de peinture de l’artiste Alex VIRRASSAMY,

de 14h à 18h, espace culturel Michel Audiard dans l’enceinte de la mairie de SEMBLANCAY

Vernissage le samedi 11 octobre à partir de 18h

.

7 Place Jacques de Beaune Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 86 86

English :

Painting exhibition by artist Alex VIRRASSAMY,

from 2pm to 6pm, espace culturel Michel Audiard inside SEMBLANCAY town hall

Opening on Saturday, October 11 from 6pm

German :

Gemäldeausstellung des Künstlers Alex VIRRASSAMY,

von 14 bis 18 Uhr, Kulturraum Michel Audiard auf dem Gelände des Rathauses von SEMBLANCAY

Vernissage am Samstag, den 11. Oktober ab 18 Uhr

Italiano :

Mostra di pittura dell’artista Alex VIRRASSAMY,

dalle 14.00 alle 18.00, nello spazio culturale Michel Audiard all’interno del municipio di SEMBLANCAY

Inaugurazione sabato 11 ottobre dalle 18.00

Espanol :

Exposición de pintura del artista Alex VIRRASSAMY,

de 14:00 a 18:00 h, en el espacio cultural Michel Audiard, en el interior del ayuntamiento de SEMBLANCAY

Inauguración el sábado 11 de octubre a partir de las 18.00 h

