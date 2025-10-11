Exposition de peinture de l’artiste Alex VIRASSAMY Semblançay
Exposition de peinture de l’artiste Alex VIRASSAMY
7 Place Jacques de Beaune Semblançay Indre-et-Loire
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Exposition de peinture de l’artiste Alex VIRRASSAMY,
de 14h à 18h, espace culturel Michel Audiard dans l’enceinte de la mairie de SEMBLANCAY
Vernissage le samedi 11 octobre à partir de 18h
7 Place Jacques de Beaune Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 86 86
English :
Painting exhibition by artist Alex VIRRASSAMY,
from 2pm to 6pm, espace culturel Michel Audiard inside SEMBLANCAY town hall
Opening on Saturday, October 11 from 6pm
German :
Gemäldeausstellung des Künstlers Alex VIRRASSAMY,
von 14 bis 18 Uhr, Kulturraum Michel Audiard auf dem Gelände des Rathauses von SEMBLANCAY
Vernissage am Samstag, den 11. Oktober ab 18 Uhr
Italiano :
Mostra di pittura dell’artista Alex VIRRASSAMY,
dalle 14.00 alle 18.00, nello spazio culturale Michel Audiard all’interno del municipio di SEMBLANCAY
Inaugurazione sabato 11 ottobre dalle 18.00
Espanol :
Exposición de pintura del artista Alex VIRRASSAMY,
de 14:00 a 18:00 h, en el espacio cultural Michel Audiard, en el interior del ayuntamiento de SEMBLANCAY
Inauguración el sábado 11 de octubre a partir de las 18.00 h
