Exposition de peinture de l’artiste Mumuzepaint Médiathèque municipale Orthevielle Orthevielle

Médiathèque municipale Orthevielle 6 Place de Montgaillard Orthevielle Landes
Gratuit
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-28
2026-02-05
Exposition de l’artiste MUMUZEPAINT sur le thème des animaux sauvages
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque municipale Orthevielle 6 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr
English : Exposition de peinture de l’artiste Mumuzepaint
Exhibition by artist MUMUZEPAINT on the theme of wild animals
Free admission during library opening hours
