Exposition de peinture de l’artiste Mumuzepaint Médiathèque municipale Orthevielle Orthevielle

Exposition de peinture de l’artiste Mumuzepaint

Médiathèque municipale Orthevielle 6 Place de Montgaillard Orthevielle Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-05

Exposition de l’artiste MUMUZEPAINT sur le thème des animaux sauvages

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Exposition de l’artiste MUMUZEPAINT sur le thème des animaux sauvages

Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque municipale Orthevielle 6 Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 00 87 mediatheque@orthevielle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peinture de l’artiste Mumuzepaint

Exhibition by artist MUMUZEPAINT on the theme of wild animals

Free admission during library opening hours

L’événement Exposition de peinture de l’artiste Mumuzepaint Orthevielle a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans