Informations pratiques

Pélissanne

Exposition de Peinture de Mrax

Du 18/09 au 30/09/2026 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-18

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez les peintures de Mrax portraits, paysages et cartoons dans un style néo-pop

Portraits, couleurs vives et projections forment l’identité du style de Mrax néo-pop contemporain, dérivé du street art.

Mon travail est très lumineux, j’aime beaucoup les couleurs, l’harmonie entre elles. Je suis une professionnelle de la morphologie et de la colorimétrie donc j’aime peindre des portraits avec tout type de carnation Mrax .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Discover the paintings: portraits, landscapes, and cartoons in a neo-pop style

L’événement Exposition de Peinture de Mrax Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes