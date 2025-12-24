Exposition de Peinture de Nathanaëlle Aubert, Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Exposition de Peinture de Nathanaëlle Aubert

Du 10/02 au 28/02/2026 le mardi de 16h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-10

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-10

Exposition de Peinture de Nathanaëlle Aubert

Vernissage Samedi 14 Février à 11h.

Dans son atelier installé dans sa maison de Miramas-le-vieux, Nathanaëlle AUBERT pratique principalement la peinture à l’huile au couteau et l’aquarelle. D’origine alsacienne, elle commence par réaliser la série Strasbourg , la ville de ses études de Sciences Politiques ainsi que des paysages montagneux aux couleurs pop. Son retour en Provence en 2023 lui inspire une série Oliviers sur terre brûlante >, un travail sur l’eau et des vues agitées de l’étang de Berre et de la Côte Bleue. Amoureuse des couleurs terreuses de la Provence, son univers interprète de façon onirique les éléments naturels en travaillant la matière généreusement. Ses œuvres donnent à voir des couleurs heureuses et vives mises en valeur par un travail texturé et en relief. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Painting exhibition by Nathanaëlle Aubert

Opening Saturday February 14 at 11am.

L’événement Exposition de Peinture de Nathanaëlle Aubert Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence