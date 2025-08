Exposition de peinture de Robin Dillon-Mahon Chez Marguerite Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de peinture de Robin Dillon-Mahon Chez Marguerite

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : Lundi 2025-08-27

fin : 2025-09-07

2025-08-27

Exposition de peinture et dessin de Robin Dillon-Mahon. Vernissage le vendredi 29 Août 2025 à 18h.

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition de peinture de Robin Dillon-Mahon Chez Marguerite

Painting and drawing exhibition by Robin Dillon-Mahon. Vernissage on Friday 29 August 2025 at 6pm.

German : Exposition de peinture de Robin Dillon-Mahon Chez Marguerite

Ausstellung von Malerei und Zeichnungen von Robin Dillon-Mahon. Vernissage am Freitag, den 29. August 2025 um 18 Uhr.

Italiano : Exposition de peinture de Robin Dillon-Mahon Chez Marguerite

Mostra di pittura e disegno di Robin Dillon-Mahon. Inaugurazione venerdì 29 agosto 2025 alle 18.00.

Espanol : Exposition de peinture de Robin Dillon-Mahon Chez Marguerite

Exposición de pintura y dibujo de Robin Dillon-Mahon. Inauguración el viernes 29 de agosto de 2025 a las 18:00.

