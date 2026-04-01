Exposition de peinture de Sauzereau E.S.S 3013 Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement
Exposition de peinture de Sauzereau E.S.S 3013 Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement mardi 21 avril 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Exposition de peinture de Sauzereau E.S.S 3013
Du mardi 21 au dimanche 26 avril 2026 de 11h à 19h.
Soirée le mercredi 22 avril 2026. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 11:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Exposition Sauzereau: peintures + playmobil customisés par Cédric De Boysson Soirée avec défilé de mode le mercredi 22 avril.
Peinture , couture , coiffure , playmobil , recyclage , upcycling, l’éclectisme est de rigueur pour l’exposition Eclec’team Sauzereau Shows E.S.S 3013.
Des œuvres Sauzereau, sur les murs ou posées au sol, de son univers d’expressionnisme urbain seront accompagnées des playmobils de Cédric de BOYSSON et investiront cet espace salle 3013 au grand volume.
Mercredi 22 avril soirée Show Show Show, à partir de 18h30, avec un défilé de mode autour des oeuvres avec les créations de Hafsa Couture présentées par les mannequins de hotessesandco, coiffés par les équipes des salons Jean Louis David Marseille. .
Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 31 59 l.sauzereaupro@gmail.com
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English :
Sauzereau exhibition: paintings + playmobil customized by Cédric De Boysson Evening fashion show on Wednesday April 22.
L’événement Exposition de peinture de Sauzereau E.S.S 3013 Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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