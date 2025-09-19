Exposition de peinture de Yves Malhère Aubazines

Exposition de peinture de Yves Malhère Aubazines vendredi 19 septembre 2025.

Aubazines Corrèze

Peintures essentiellement du monde animal, quelques portraits, regards et paysages
Acryliques avec de temps à autres quelques effets matières, quelques touches au couteau permettant de créer des empâtements, tandis que le pinceau se consacre aux détails   .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26 

