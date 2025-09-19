Exposition de peinture de Yves Malhère Aubazines
Exposition de peinture de Yves Malhère Aubazines vendredi 19 septembre 2025.
Exposition de peinture de Yves Malhère
Aubazines Corrèze
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Peintures essentiellement du monde animal, quelques portraits, regards et paysages
Acryliques avec de temps à autres quelques effets matières, quelques touches au couteau permettant de créer des empâtements, tandis que le pinceau se consacre aux détails .
Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26
