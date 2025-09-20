Exposition de peinture Place de la Tour Dolmayrac
Place de la Tour Foyer Rural Dolmayrac Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Exposition de peinture de l’artiste peintre Jean-Marie ROIG.
Place de la Tour Foyer Rural Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 24 85 lelaizantsylvie@orange.fr
English : Exposition de peinture
Painting exhibition by artist Jean-Marie ROIG.
German : Exposition de peinture
Gemäldeausstellung des Malers Jean-Marie ROIG.
Italiano :
Mostra di dipinti dell’artista Jean-Marie ROIG.
Espanol : Exposition de peinture
Exposición de pinturas del artista Jean-Marie ROIG.
