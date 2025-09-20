Exposition de peinture Place de la Tour Dolmayrac

Exposition de peinture Place de la Tour Dolmayrac samedi 20 septembre 2025.

Exposition de peinture

Place de la Tour Foyer Rural Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Exposition de peinture de l’artiste peintre Jean-Marie ROIG.

Exposition de peinture de l’artiste peintre Jean-Marie ROIG. .

Place de la Tour Foyer Rural Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 24 85 lelaizantsylvie@orange.fr

English : Exposition de peinture

Painting exhibition by artist Jean-Marie ROIG.

German : Exposition de peinture

Gemäldeausstellung des Malers Jean-Marie ROIG.

Italiano :

Mostra di dipinti dell’artista Jean-Marie ROIG.

Espanol : Exposition de peinture

Exposición de pinturas del artista Jean-Marie ROIG.

L’événement Exposition de peinture Dolmayrac a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Villeneuve Vallée du Lot