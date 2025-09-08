Exposition de peinture « douceur automnale » Place des Arceaux La Bastide-Clairence

Exposition de peinture « douceur automnale » Place des Arceaux La Bastide-Clairence lundi 8 septembre 2025.

Exposition de peinture « douceur automnale »

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-08

Peintures au couteau avec thèmes figuratifs, abstraits et impressionnistes. .

Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

English : Exposition de peinture « douceur automnale »

German : Exposition de peinture « douceur automnale »

Italiano :

Espanol : Exposition de peinture « douceur automnale »

L’événement Exposition de peinture « douceur automnale » La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque