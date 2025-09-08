Exposition de peinture « douceur automnale » Place des Arceaux La Bastide-Clairence
Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-09-08
fin : 2025-09-14
Peintures au couteau avec thèmes figuratifs, abstraits et impressionnistes. .
Place des Arceaux Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
