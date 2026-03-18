Exposition de peinture Drôme Ardèche Terres d’inspiration à l’aquarelle Chabad’Arts Chabeuil

Exposition de peinture Drôme Ardèche Terres d’inspiration à l’aquarelle

Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-02

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-02

À travers ses aquarelles, Muriel Barrat met à l’honneur les paysages, fleurs et animaux de la Drôme et de l’Ardèche, territoires qui nourrissent son inspiration. Une invitation à redécouvrir la beauté simple et vivante de la nature.

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Chabad’Arts 4 place Génissieu Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr

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English :

Through her watercolors, Muriel Barrat honors the landscapes, flowers and animals of the Drôme and Ardèche regions, territories that nourish her inspiration. An invitation to rediscover the simple, living beauty of nature.

L’événement Exposition de peinture Drôme Ardèche Terres d’inspiration à l’aquarelle Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme