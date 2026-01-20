Exposition de peinture du Bois Fleuri La Minoterie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Exposition de peinture du Bois Fleuri

La Minoterie 2 rue du pont chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Exposition de peintures du Bois Fleuri, foyer de vie pour personnes handicapées. .

La Minoterie 2 rue du pont chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

