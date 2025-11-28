Exposition de peinture Du Crayon au Pinceau Centre multiculturel Miramont-de-Guyenne

Exposition de peinture Du Crayon au Pinceau

Centre multiculturel 14 Rue Martignac Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-12

2025-11-28

Venez découvrir l’exposition de peintures et de dessins de l’association Du Crayon au Pinceau. Toutes les techniques y sont abordées, huile, acrylique, pastel ou aquarelle, suivant la sensibilité de chacun… Vernissage le 28 novembre.

English : Exposition de peinture Du Crayon au Pinceau

Come and discover the exhibition of paintings and drawings by the Du Crayon au Pinceau association. All techniques are covered, including oil, acrylic, pastel and watercolor, depending on your sensitivity? Opening on November 28.

German : Exposition de peinture Du Crayon au Pinceau

Entdecken Sie die Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen des Vereins Du Crayon au Pinceau. Es werden alle Techniken behandelt: Öl, Acryl, Pastell oder Aquarell, je nach Sensibilität des Einzelnen? Vernissage am 28. November.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di dipinti e disegni dell’associazione Du Crayon au Pinceau. Tutte le tecniche sono trattate, tra cui l’olio, l’acrilico, il pastello e l’acquerello, per soddisfare i gusti di tutti? Inaugurazione il 28 novembre.

Espanol : Exposition de peinture Du Crayon au Pinceau

Venga a descubrir la exposición de pinturas y dibujos de la asociación Du Crayon au Pinceau. Todas las técnicas: óleo, acrílico, pastel, acuarela… para todos los gustos Inauguración el 28 de noviembre.

