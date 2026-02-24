Exposition de peinture Dualité et Passion JL Dubois et MChapuy La Galerie d’étoiles Montélimar
La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme
Début : Lundi 2026-03-03
fin : 2026-03-31
2026-03-03
La Galerie d’étoiles, située au cœur de Montélimar, vous propose une immersion dans l’univers de deux artistes peintres aux styles contrastés mais à la passion commune.
La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr
English :
Galerie d’étoiles, in the heart of Montélimar, invites you to immerse yourself in the world of two painters with contrasting styles but a shared passion.
