Exposition de peinture Dualité et Passion JL Dubois et MChapuy La Galerie d’étoiles Montélimar

Exposition de peinture Dualité et Passion JL Dubois et MChapuy

La Galerie d'étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-03

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-03

La Galerie d’étoiles, située au cœur de Montélimar, vous propose une immersion dans l’univers de deux artistes peintres aux styles contrastés mais à la passion commune.

+33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr

English :

Galerie d’étoiles, in the heart of Montélimar, invites you to immerse yourself in the world of two painters with contrasting styles but a shared passion.

