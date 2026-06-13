Exposition de peinture et concert Femmes cheffes d’orchestre Ancienne église du Château Theizé vendredi 17 juillet 2026.

Theizé

Exposition de peinture et concert Femmes cheffes d’orchestre

Ancienne église du Château 60 impasse du Château Theizé Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17

Exposition Européenne de Fabienne AMIEL, artiste peintre professionnelle Lyonnaise, peinture à l’huile sur le thème Les femmes cheffes d’orchestre . Cette grande exposition est pensée comme une immersion visuelle et sensible dans leur univers.

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Ancienne église du Château 60 impasse du Château Theizé 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 12 34 72 amiel.fabienne@orange.fr

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English :

European Exhibition by Fabienne AMIEL, a professional painter from Lyon, featuring oil paintings on the theme: Women Conductors. This major exhibition is designed to be a visual and sensory immersion into their world.

L’événement Exposition de peinture et concert Femmes cheffes d’orchestre Theizé a été mis à jour le 2026-06-13 par Beaujolais Tourisme