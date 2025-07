Exposition de peinture et de photographies Forum de la Plage Le Tréport

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-05 15:00:00

fin : 2025-08-17 19:00:00

Exposition de peinture de Mme Martel et de photographies de Mme Essakni.

Forum de la Plage Esplanade Louis Aragon Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 35 culturel@ville-le-treport.fr

English : Exposition de peinture et de photographies

Exhibition of paintings by Mme Martel and photographs by Mme Essakni.

German :

Ausstellung von Gemälden von Frau Martel und Fotografien von Frau Essakni.

Italiano :

Mostra di dipinti della signora Martel e di fotografie della signora Essakni.

Espanol :

Exposición de pinturas de la Sra. Martel y de fotografías de la Sra. Essakni.

