exposition de peinture et de sculpture 5 rue des lilas Taulé

exposition de peinture et de sculpture

5 rue des lilas 5 Rue des Lilas Taulé Finistère

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-11

L’association Saint-Herbot de Taulé organise une exposition de peinture et de sculpture à la chapelle saint-Herbot de Taulé. Cinq peintres, JMA Mesmin, Tifenn Pinson, Marianne Nguyen, Loic Tarin, Jean Pierre Brohan et un sculpteur Louis Gueguen.

Du samedi 11 au dimanche 26 avril 2026

Tous les jours de 14h à 18h .

