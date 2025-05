Exposition de peinture et dessin – Masevaux-Niederbruck, 31 mai 2025 14:00, Masevaux-Niederbruck.

Haut-Rhin

Exposition de peinture et dessin 2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-01

Marie-Claire Scheuer et Roberto Jofré vous invitent à découvrir ou redécouvrir leurs peintures et dessins, entre créativité et sensibilité.

2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 32 08 78 14 dominique.serein@orange.fr

English :

Marie-Claire Scheuer and Roberto Jofré invite you to discover or rediscover their paintings and drawings, a blend of creativity and sensitivity.

German :

Marie-Claire Scheuer und Roberto Jofré laden Sie ein, ihre Gemälde und Zeichnungen zwischen Kreativität und Sensibilität zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Marie-Claire Scheuer e Roberto Jofré vi invitano a scoprire o riscoprire i loro dipinti e disegni, un mix di creatività e sensibilità.

Espanol :

Marie-Claire Scheuer y Roberto Jofré le invitan a descubrir o redescubrir sus pinturas y dibujos, mezcla de creatividad y sensibilidad.

