Exposition de peinture et dessins “Horizon intime “ Chapelle du Carmel Chalon-sur-Saône

Chapelle du Carmel 16, rue de la Motte Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

“Horizon Intime “ est une exposition de dessins et peintures de l’artiste chalonnaise Emmanuelle LAMBERT, que vous pourrez découvrir à LA CHAPELLE du CARMEL au 16 rue de la Motte à Chalon-sur-Saône, cet automne, du 05/11/2025 au 29/11/3025. Ses toiles mêlent le murmure des femmes à la rumeur de la mer. Vous pouvez dès maintenant suivre son travail sur Instagram @tia.manue ou sa page facebook. .

Chapelle du Carmel 16, rue de la Motte Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 46 12 55 emmanuelle.ldr@gmail.com

