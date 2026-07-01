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EXPOSITION DE PEINTURE ET DESSINS route de la chapelle Péguilhan

vendredi 31 juillet 2026 · route de la chapelle · Péguilhan

EXPOSITION DE PEINTURE ET DESSINS route de la chapelle Péguilhan

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
route de la chapelle
Adresse
CHAPELLE SAINTE GERMAINE LA CAMELLE
Ville
31350 Péguilhan
Département
Haute-Garonne
Tarif

Péguilhan

EXPOSITION DE PEINTURE ET DESSINS

route de la chapelle CHAPELLE SAINTE GERMAINE LA CAMELLE Péguilhan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-03 18:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Venez découvrir l’exposition dans une petite chapelle du Comminges
Avec les artistes suivants:
Eric CASTELLA, Alice DROIN-LEPERSE et Martine LAYOLE   .

route de la chapelle CHAPELLE SAINTE GERMAINE LA CAMELLE Péguilhan 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 75 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the exhibition in a small chapel in Comminges

L’événement EXPOSITION DE PEINTURE ET DESSINS Péguilhan a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE