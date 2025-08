Exposition de peinture et photo | St Haon Saint-Haon

Bibliothèque Saint-Haon Haute-Loire

La bibliothèque de St-Haon 43340, vous proposent une nouvelle exposition

– peintures d’Agnes Jersyk et photographies de François Nicolas.

Le vernissage de l’exposition est mercredi 13 août 2025 à 18 h 30 à la bibliothèque.

Bibliothèque Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 20 64 bibsthaon@hotmail.fr

English :

The St-Haon 43340 library is pleased to present a new exhibition:

– paintings by Agnes Jersyk and photographs by François Nicolas.

The exhibition opening is Wednesday August 13, 2025 at 6:30 pm at the library.

German :

Die Bibliothek von St-Haon 43340, bietet Ihnen eine neue Ausstellung an:

– gemälde von Agnes Jersyk und Fotografien von François Nicolas.

Die Vernissage der Ausstellung ist am Mittwoch, den 13. August 2025 um 18:30 Uhr in der Bibliothek.

Italiano :

La biblioteca di St-Haon 43340, vi propone una nuova mostra:

– dipinti di Agnes Jersyk e fotografie di François Nicolas.

L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 13 agosto 2025 alle 18.30 presso la biblioteca.

Espanol :

La biblioteca de St-Haon 43340, le ofrece una nueva exposición :

– pinturas de Agnes Jersyk y fotografías de François Nicolas.

La inauguración de la exposición es el miércoles 13 de agosto de 2025 a las 18:30 en la biblioteca.

