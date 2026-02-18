Exposition de peinture et sculpture Art’Etude en Saintonge Rue de l’Ancienne Criée Saint-Pierre-d’Oléron

Exposition de peinture et sculpture Art’Etude en Saintonge

Rue de l’Ancienne Criée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-20 19:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Cette exposition Morceaux choisis est une rencontre avec six artistes.

Cinq peintres et un sculpteur vous présentent des œuvres nées de la matière pastel, huile et argile constituent le cœur de leur démarche, sublimées par la magie de la lumière.

.

Rue de l’Ancienne Criée La Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 65 75 76 art.etude@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Morceaux choisis exhibition is an encounter with six artists.

Five painters and one sculptor present works born of matter: pastel, oil and clay form the core of their approach, sublimated by the magic of light.

L’événement Exposition de peinture et sculpture Art’Etude en Saintonge Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes