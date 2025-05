Exposition de peinture et sculpture atelier Mermet – Espace Chambon Cusset, 28 mai 2025 10:00, Cusset.

Allier

Exposition de peinture et sculpture atelier Mermet Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Début : 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-06-09 19:00:00

2025-05-28

Les membres de l’Atelier MERMET présentent leurs oeuvres réalisées au cours de l’année en peinture et sculpture.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 28 32 69

English :

Members of the Atelier MERMET present their works of painting and sculpture created over the course of the year.

German :

Die Mitglieder des Ateliers MERMET stellen ihre im Laufe des Jahres entstandenen Werke in Malerei und Skulptur vor.

Italiano :

I membri dell’Atelier MERMET presentano le loro opere di pittura e scultura realizzate nel corso dell’anno.

Espanol :

Los miembros del Atelier MERMET presentan sus obras de pintura y escultura creadas a lo largo del año.

