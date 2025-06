Exposition de peinture et sculpture Salle des fêtes Genêts 10 juillet 2025 14:00

Peinture et sculpture, oeuvres de Henry Gautier, Jocelyne Drap, Pascal Lopez, Patricia Cabillon. Vernissage le vendredi 11 juillet, à 18h30.

Salle des fêtes Rue de l’Ortillon

Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 95 12 63

English :

Painting and sculpture, works by Henry Gautier, Jocelyne Drap, Pascal Lopez, Patricia Cabillon. Opening on Friday, July 11, 6.30pm.

German :

Malerei und Skulptur, Werke von Henry Gautier, Jocelyne Drap, Pascal Lopez, Patricia Cabillon. Vernissage am Freitag, 11. Juli, um 18.30 Uhr.

Italiano :

Pittura e scultura, opere di Henry Gautier, Jocelyne Drap, Pascal Lopez, Patricia Cabillon. Inaugurazione venerdì 11 luglio, ore 18.30.

Espanol :

Pintura y escultura, obras de Henry Gautier, Jocelyne Drap, Pascal Lopez, Patricia Cabillon. Inauguración el viernes 11 de julio, 18.30 h.

