L’Espace du Large de Quiberville-sur-Mer accueille les œuvres de Karine Duriez, Annie Burette et Barbara Duprat.

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 21 33

English : Exposition de peinture et sculpture

Espace du Large in Quiberville-sur-Mer welcomes works by Karine Duriez, Annie Burette and Barbara Duprat.

German :

Im Espace du Large in Quiberville-sur-Mer werden die Werke von Karine Duriez, Annie Burette und Barbara Duprat ausgestellt.

Italiano :

L’Espace du Large di Quiberville-sur-Mer ospita opere di Karine Duriez, Annie Burette e Barbara Duprat.

Espanol :

El Espace du Large de Quiberville-sur-Mer alberga obras de Karine Duriez, Annie Burette y Barbara Duprat.

