Exposition de Peinture Exincourt
Exposition de Peinture Exincourt mardi 3 février 2026.
Exposition de Peinture
Bibliothèque d’Exincourt Exincourt Doubs
Début : 2026-02-03 14:00:00
fin : 2026-03-31 18:30:00
2026-02-03
La bibliothèque d’Exincourt vous invite à découvrir une nouvelle exposition de peinture.
Plongez dans Le monde animal capturé par les pinceaux de Charlotte Ferry , une exposition sensible et colorée qui met à l’honneur le regard de l’artiste sur le monde animal.
Bibliothèque d’Exincourt
Du 3 février au 31 mars 2026
Mardi et mercredi de 14h à 18h30
Entrée libre .
Bibliothèque d’Exincourt Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 50 71
