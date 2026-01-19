Exposition de Peinture

Bibliothèque d’Exincourt Exincourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 14:00:00

fin : 2026-03-31 18:30:00

Date(s) :

2026-02-03

La bibliothèque d’Exincourt vous invite à découvrir une nouvelle exposition de peinture.

Plongez dans Le monde animal capturé par les pinceaux de Charlotte Ferry , une exposition sensible et colorée qui met à l’honneur le regard de l’artiste sur le monde animal.

Bibliothèque d’Exincourt

Du 3 février au 31 mars 2026

Mardi et mercredi de 14h à 18h30

Entrée libre .

Bibliothèque d’Exincourt Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 50 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Peinture

L’événement Exposition de Peinture Exincourt a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD