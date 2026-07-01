UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyr-sur-Menthon

Exposition de Peinture, Grange du Clou, Saint-Cyr-sur-Menthon

samedi 4 juillet 2026 · Grange du Clou · Saint-Cyr-sur-Menthon

Exposition de Peinture, Grange du Clou, Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Grange du Clou
Adresse
Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Ville
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Département
Ain
Tarif
Entrée Libre

Exposition de Peinture 4 – 24 juillet Grange du Clou Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Exposition de Peinture

Atelier Artquaveyle

Venez découvrir les oeuvres des artistes de l’atelier ArtquaVeyle

Grange du Clou Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Atelier Artquaveyle exposition peinture

Atelier ArtquaVeyle

À voir aussi à Saint-Cyr-sur-Menthon (Ain)