AGENDA · Saint-Cyr-sur-Menthon
Exposition de Peinture, Grange du Clou, Saint-Cyr-sur-Menthon
samedi 4 juillet 2026 · Grange du Clou · Saint-Cyr-sur-Menthon
Informations pratiques
Exposition de Peinture 4 – 24 juillet Grange du Clou Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00
Exposition de Peinture
Atelier Artquaveyle
Venez découvrir les oeuvres des artistes de l’atelier ArtquaVeyle
Grange du Clou Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Atelier Artquaveyle exposition peinture
Atelier ArtquaVeyle
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