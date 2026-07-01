Exposition de Peinture, Grange du Clou, Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

Exposition de Peinture 4 – 24 juillet Grange du Clou Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Exposition de Peinture

Atelier Artquaveyle

Venez découvrir les oeuvres des artistes de l’atelier ArtquaVeyle

Grange du Clou Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier Artquaveyle exposition peinture

Atelier ArtquaVeyle