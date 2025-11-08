Exposition de peinture huile sur toile Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition de peinture huile sur toile

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Samedi 2025-11-08 09:00:00

2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

Exposition de 9h à 17h à l’ancienne gare.

L’entrée est gratuite.

Huile sur toile représentant des personnages et paysages. .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 marcelle.leliard@gmail.com

