Exposition de peinture Isabelle Violette Fresselines

Exposition de peinture Isabelle Violette

4 rue Léon Detroy Fresselines Creuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-07

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Artiste pluri-disciplinaire, Violette fait chanter les couleurs avec ses huiles et ses pastels en saisissant sur le motif toute l’authenticité et la poésie de la Vallée des Peintres de la Creuse, tout le charme des étangs de la Brenne, ou la sauvagerie de la côte atlantique.

Pour les fêtes de Noël, l’exposition vous attend les vendredi, samedi et dimanche du 28 novembre au 21 décembre.

Rens 06 89 23 45 61 .

