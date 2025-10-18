EXPOSITION DE PEINTURE JEAN-MARC CENTELLES & JACQUELINE COLOMBO Campagnan
EXPOSITION DE PEINTURE JEAN-MARC CENTELLES & JACQUELINE COLOMBO
Campagnan Hérault
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18 2025-10-19
Venez nombreux à cette magnifique exposition de peinture de Jean-Marc Centelles & Jacqueline Colombo
Le vernissage aura lieu le samedi 18 octobre à 18h.
Campagnan 34230 Hérault Occitanie
English :
Come one, come all to this magnificent painting exhibition by Jean-Marc Centelles & Jacqueline Colombo
The vernissage will take place on Saturday, October 18 at 6pm.
German :
Kommen Sie zahlreich zu dieser wunderbaren Gemäldeausstellung von Jean-Marc Centelles & Jacqueline Colombo
Die Vernissage findet am Samstag, den 18. Oktober um 18 Uhr statt.
Italiano :
Venite tutti a questa magnifica mostra di dipinti di Jean-Marc Centelles e Jacqueline Colombo
L’anteprima si terrà sabato 18 ottobre alle 18.00.
Espanol :
Vengan todos a esta magnífica exposición de pinturas de Jean-Marc Centelles y Jacqueline Colombo
El preestreno tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 18.00 horas.
