EXPOSITION DE PEINTURE JEAN-MARC CENTELLES & JACQUELINE COLOMBO Campagnan

Campagnan Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18 2025-10-19

Venez nombreux à cette magnifique exposition de peinture de Jean-Marc Centelles & Jacqueline Colombo

Le vernissage aura lieu le samedi 18 octobre à 18h.

Campagnan 34230 Hérault Occitanie

English :

Come one, come all to this magnificent painting exhibition by Jean-Marc Centelles & Jacqueline Colombo

The vernissage will take place on Saturday, October 18 at 6pm.

German :

Kommen Sie zahlreich zu dieser wunderbaren Gemäldeausstellung von Jean-Marc Centelles & Jacqueline Colombo

Die Vernissage findet am Samstag, den 18. Oktober um 18 Uhr statt.

Italiano :

Venite tutti a questa magnifica mostra di dipinti di Jean-Marc Centelles e Jacqueline Colombo

L’anteprima si terrà sabato 18 ottobre alle 18.00.

Espanol :

Vengan todos a esta magnífica exposición de pinturas de Jean-Marc Centelles y Jacqueline Colombo

El preestreno tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 18.00 horas.

