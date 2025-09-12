Exposition de peinture JoBNoJoB Dieuze

Exposition de peinture JoBNoJoB

Exposition de peinture JoBNoJoB Dieuze vendredi 12 septembre 2025.

Exposition de peinture JoBNoJoB

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-09-12

Exposition des œuvres d’un artiste polymorphe, peintre poète, performeur…Tout public
0  .

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22 

English :

Exhibition of works by a polymorphous artist, painter, poet, performer…

German :

Ausstellung der Werke eines polymorphen Künstlers, eines Malers, Dichters und Performers…

Italiano :

Una mostra di opere di un artista polimorfo, pittore, poeta, performer…

Espanol :

Una exposición de obras de un artista polimorfo, pintor, poeta, performer…

L’événement Exposition de peinture JoBNoJoB Dieuze a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DU PAYS SAULNOIS