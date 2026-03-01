EXPOSITION DE PEINTURE JOUANT AVEC LES COULEURS PAR LIZZY Maureillas-las-Illas

EXPOSITION DE PEINTURE JOUANT AVEC LES COULEURS PAR LIZZY

2 Avenue Maréchal Joffre Maureillas-las-Illas Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-06 14:30:00

fin : 2026-03-30 17:30:00

2026-03-06

L’artiste Lizzy, habitante de Maureillas-Las Illas et d’origine anglaise, nous présente ses oeuvres pour la première fois. Lizzy aime jouer avec les couleurs sait capturer les mouvements de la danse à diverses images du monde. Vernissage en présence de l’artiste le vendredi 6 mars à 18h. Entrée libre

2 Avenue Maréchal Joffre Maureillas-las-Illas 66480 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 61 27

English :

English-born artist Lizzy, a resident of Maureillas-Las Illas, presents her work for the first time. Lizzy likes to play with color, capturing dance movements and images from around the world. Vernissage in the presence of the artist on Friday March 6 at 6pm. Free admission

