Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise

La Grange deChristus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-03-31

Thème de l’exposition J’aimerais aller à .

30 artistes proposent aux visiteurs une centaine d’oeuvres ( huiles et acryliques sur toile, aquarelles, pastels…)

A noter les mercredis après-midi, initiation peinture offerte aux enfants. Horaires week end de 10 h à 19 h. .

La Grange deChristus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 51 26 maurnil@gmail.com

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English : Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise

L’événement Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax