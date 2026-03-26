Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise Saint-Paul-lès-Dax
Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise Saint-Paul-lès-Dax mardi 31 mars 2026.
Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise
La Grange deChristus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-03-31
Thème de l’exposition J’aimerais aller à .
30 artistes proposent aux visiteurs une centaine d’oeuvres ( huiles et acryliques sur toile, aquarelles, pastels…)
A noter les mercredis après-midi, initiation peinture offerte aux enfants. Horaires week end de 10 h à 19 h. .
La Grange deChristus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 25 51 26 maurnil@gmail.com
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English : Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise
L’événement Exposition de peinture La Palette Saint Pauloise Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Grand Dax
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